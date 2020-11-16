Москва, 16 ноября, 2020, 14:12 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») подтвердил намерение отозвать законопроекты об отобрании детей из семьи из-за угрозы их жизни и здоровью, инициатива сенатора Елены Мизулиной также отзывается, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Cikrf.ru Павел Крашенинников и Андрей Клишас

«Мы с сенаторами посчитали целесообразным отозвать наши инициативы для снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки с экспертным сообществом», — сказал Крашенинников.

Законопроекты вызвали много споров и разногласий среди общественности, отметил он.

«Подготовленный нами с коллегой Андреем Клишасом законопроект о порядке изъятия ребенка при угрозе его жизни и здоровью разработан в целях решения проблем, вызванных непрозрачностью существующего механизма отобрания детей из семей органами опеки и попечительства, и призван упорядочить этот процесс и исключить злоупотребления. Тем не менее предложенный нами вариант решения существующих проблем не нашел поддержки среди большой части активных граждан и общественных организаций». — признал парламентарий.

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Ранее комитет Госдумы по госстроительству, а также комитет Госдумы по вопросам семьи рекомендовали нижней палате парламента принять законопроект об отобрании детей в варианте, предложенном депутатом Павлом Крашенинниковым («Единая Россия») и членом Совфеда Андреем Клишасом. Документом предлагалось прописать, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. Уполномоченные органы будут обязаны применять видеофиксацию в случае изъятия детей из семей без решения суда.