Москва, 16 ноября, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Доступ в Мавзолей Ленина с 17 ноября будет прекращён в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Мавзолей Ленина

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"С 17 ноября 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены будет временно прекращен», — говорится в сообщении.

Ранее Мавзолей Ленина работал ежедневно, кроме понедельника и пятницы, с 10:00 до 13:00.