В Красноярском крае драматический театр собирает деньги на туалет
Мотыгинский район, Красноярский край, 16 ноября, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Драматический театр в посёлке Мотыгино Красноярского края открыл сбор на ремонт туалета. За два дня удалось собрать большую часть необходимой суммы.
Руководство мотыгинского театра заявило, что планирует создать международный культурный центр Мотыгино. Начать решили с ремонта туалета в здании театра, передаёт ТВК. Деньги собирают через сервис краудфандинга.
На протяжении 20 лет в единственном на весь театр туалете висит объявление о том, что туалет предназначен только для «малых нужд». Для других целей используется уличный туалет.
Ситуацию осложняет отсутствие канализации в Мотыгино, для сточных вод используют септики. Нынешний септик в здании театра требует замены на септик большего объема. Местные власти не в состоянии помочь театру. На сегодняшний день бюджет, выделяемый администрацией на содержание и оплату труда коллектива, покрывает только минимальные потребности театра.
Из необходимых 300 тысяч рублей уже собрано 264. Но отсутствие нормального туалета — не единственная проблема театра. В здании протекает крыша, гниет несущая стена, проводку и фундамент необходимо заменить. Поэтому, если собранная сумма окажется больше необходимой, деньги пойдут на решение других проблем театра.
Добавим, Мотыгинский драматический театр уже 27 лет работает в таёжном поселке Красноярского края.
Как сообщало ИА REGNUM, в селе Матвеевка Хабаровского района, в здании, где работают почта, спортивная секция, ФАП и творческие кружки, нет тёплого туалета.
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