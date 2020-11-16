Вашингтон, 16 ноября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. СШАнадолгопогружаются в свою внутреннюю распрю, Россиинадоэто учитыватьи использовать во внешнеполитической деятельности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 ноября, комментируя ситуацию вокруг выборов президента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп заявил, что Джо Байден одержал победу на выборах «потому, что выборы были сфальсифицированы». Победу настоящую одержал он сам, отметил также Трамп.

« В США мы имеем дело с необычной ситуацией: прошедшие президентские выборы были сфальсифицированы не правительством, а «оппозицией». Беру это слово в кавычки, потому что те, кто выступает против Дональда Трампа, — это преобладающая часть американского истеблишмента. Понятно, однако, и то, что Трамп и поддерживающие его силы действуют в долгосрочных интересах развития США, а то время как американские демократы работают против этих интересов.

У действующего президента США есть достаточно возможностей вскрыть организованные сторонниками Демократической партии фальсификации, он к этому готовился, и сейчас имеющиеся в его распоряжении возможности в этом плане запущены на полную мощность. Надеюсь, что он доведёт начатое до конца.

Главное же для нас и для всего мира уже прозвучало: выборы в США подтасовываются изнутри Америки, а так называемое «внешнее вмешательство» идёт не от России, а от укоренившихся в США агентов глобального капитала. Примечательно, что большинство европейских руководителей уже согласились с мошенничеством, направив поздравления Джо Байдену. Представлять, как это делает президент нашей страны, не хочется.

Как бы то ни было, США на продолжительный срок будут погружены в свою внутреннюю распрю. Это надо учесть и использовать во внешнеполитической деятельности нашей страны — прежде всего, на пространстве бывшего СССР.