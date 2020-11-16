Санкт-Петербург, 16 ноября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. В Мариинской больнице Санкт-Петербурга назначен новый главный врач. Им стал полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Завражнов. Об этом 16 ноября сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинская больница

Во время представления нового руководителя председатель комитета Дмитрий Лисовец подчеркнул, что Мариинская больница является очень значимым для города медицинским учреждением.

«Перед новым руководителем стоит задача принимать решения в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции, используя весь свой практический опыт», — отметил он.

Напомним, новый руководитель сменит ушедшего 1 октября на пенсию Олега Емельянова, который возглавлял больницу 22 года. При нем в учреждении открыли 26 новых структурных подразделений, в 2018 году заработал новый лечебный корпус, который кардинально изменил структуру стационара, начал свою работу центр роботизированной хирургии, открыты новые профильные отделения, отремонтированы все корпуса.

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Мариинская больница — крупнейший в центре города многопрофильный стационар на 1020 мест, в нем ежегодно получают помощь более 80 тысяч пациентов, проводится более 22 тысяч хирургических операций и 2,5 тысячи операций по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

В настоящее время в больнице оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, развернуты 634 койки для инфицированных больных.