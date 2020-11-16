Москва, 16 ноября, 2020, 13:15 — ИА Регнум. В России начнется служебная проверка из-за срыва закупок контейнеров для раздельного сбора мусора и отходов в регионах. Приказ об этом впустил новый глава Минприроды Александр Козлов, передает РБК.

Alexander Klink Раздельный сбор мусора

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Минприроды начнет проверку в отношении сотрудников министерства по факту неисполнения трех поручений курирующего экологию вице-премьера Виктории Абрамченко по вопросам закупок баков для сбора мусора.

Абрамченко три раза (по итогам совещаний 15 мая, 28 августа и 29 сентября) поручала Минприроды разработать механизм отбора заявок на закупку контейнеров. Исполнители этих поручений трижды отчитывались, что готовят их. Но предложения до сих пор не внесены в правительство РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределения субсидий регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.

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