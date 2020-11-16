Горно-Алтайск, 16 ноября, 2020, 13:11 — ИА Регнум. В системе школьного образования Республики Алтай трудятся более 4 тыс. учителей. Из них почти половина имеет квалификационные категории. При этом средний возраст педагогических кадров в 2020 году составил 41 год, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Заксобрания.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

Так, в школах работает почти 2,7 тыс. педагогов, имеющих стаж работы 20 и более лет. Не закрыты 129 вакансий по таким предметам, как математика, иностранный язык, русский язык, физика, информатика и так далее. В качестве причин кадрового дефицита названы рост числа школьников, старение кадров, а также переезд специалистов в регионы Дальнего Востока и крайнего Севера.

Кроме того, в регионе ощущается нехватка учителей, имеющих специальное образование по преподаваемому предмету. В большинстве случаев это учителя технологии, ИЗО, музыки и так далее.

«Наибольший процент педагогов, не имеющих специального образования (в соответствии с занимаемой должностью), в таких районах, как Усть-Коксинский — 26,7%, Чемальский — 26,5%, Чойский — 25,1%, Усть-Канский — 22,3%, Онгудайский — 20,1%», — отметили в парламенте.

По словам министра образования республики Ольги Саврасовой, проблема решается путём переквалификации специалистов. За три года новую квалификацию в регионе получили 499 руководящих и педагогических работников.

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