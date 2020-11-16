Москва, 16 ноября, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил избранного президента Молдавии Майю Санду с победой на выборах. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами», — говорится в тексте телеграммы.

Путин также уверен, что это отвечало бы «коренным интересам» народов двух стран.

Он пожелал Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.