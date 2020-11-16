Киев, 16 ноября, 2020, 13:03 — ИА Регнум. Обязанности главы Верховной рады Украины временно будет исполнять депутат фракции «Батькивщина», заместитель главы парламента Елена Кондратюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Соответствующее официальное распоряжение спикера Рады Дмитрия Разумкова сегодня, 16 ноября, обнародовали несколько депутатов парламента Украины.

Согласно тексту документа, Кондратюк возглавит Раду «на период временной нетрудоспособности» самого Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанишина.

Депутат фракции «Голос» Ярослав Юрчишин в своем комментарии отмечает, что впервые в истории Верховную раду возглавила женщина.

«Пусть это и временно… Елена Кондратюк — успеха. «Голос» всегда готов поддержать конструктивную работу», — отметил парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно о том, что Разумков и Стефанишин заразились коронавирусом. После этого публично Кондратюкобъявила, что чувствует себя хорошо и готова вести заседания парламента.

Ситуация осложняется тем, что на Украине продолжается конституционный кризис, т. е. противостояние офиса президента и Конституционного суда страны. Ранее ожидалось, что Рада в ближайшее время примет ряд решений для выхода из кризиса, но поскольку соратница Тимошенко является представителем оппозиции, ситуация может еще более обостриться.