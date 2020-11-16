Москва, 16 ноября, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трампа продолжает ожесточенную борьбу и не собирается останавливаться, тем более, сдаваться. Активная позиция американцев, проявленная в участии в выборах, также накаляет страсти в определении победителя, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода

Джеймс Энсор. Борьба скелетов за маринованную сельдь. 1891

«Два претендента на высший пост США — Дональд Трамп и Джо Байден — получили по итогам выборов 3 ноября наивысшую поддержку американских граждан, соответственно более 72 млн и 78 млн голосов.

Шансы отстоять свой статус пока еще есть, хотя и тают на глазах с каждым днем. Если нарушения и фальсификации по итогам выборов в каждом штате будут доказываться, то мировое сообщество и сами Штаты ждут захватывающие баталии юристов и представителей профильных политических институтов.

Китай уже поздравил господина Байдена с победой. Российское руководство, вероятно, ожидает официального объявления результатов 14 декабря. Кто бы ни пришел к власти в Вашингтоне, антироссийский вектор во внешней политике США будет только усиливаться.

Но все-таки цивилизованный мир подустал от совсем не вписывающийся в мировые нормы политики и бизнеса эскапады господина Трампа.

За неполных четыре года он подписал почти 300 санкционных указов, многие из которых задевают интересы России, Китая и других стран мира.

Мир устал от трампизма, протекционизма, торговых воин и неприкрытых попыток распространения американской правовой юрисдикции на другие страны мира», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент США Дональд Трамп не признает свое поражение даже после подведения итогов президентских выборов.

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