ВСУ за сутки два раза нарушили перемирие в ДНР — СЦКК
Донецк, 16 ноября, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Представители силовых ведомств Украины за последние сутки два раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 ноября рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило два раза», — говорится в сообщении.
Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило семь единиц.
Кроме этого, уточняется, что при обстрелах украинской стороной применялись гранатометы (РПГ, АГС и подствольный), а также стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулемет, и что были обстреляны населенные пункты Дзержинское и Новоласпа на юге ДНР.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября стало известно, что в районе города Красноармейск, который находится под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ), произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного грузовика.