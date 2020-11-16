Москва, 16 ноября, 2020, 12:34 — ИА Регнум. Авторы двух законопроектах об изъятии детей из семей в случае угрозы их жизни и здоровью отзывают свои инициативы, ранее внесенные в Госдуму, сообщил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Мизулина

Решение принято по итогам консультаций, отметил парламентарий в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект об отобрании детей в варианте, предложенном депутатом Павлом Крашенинниковым («Единая Россия») и членом Совфеда Андреем Клишасом. Предлагается прописать, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. Уполномоченные органы будут обязаны применять видеофиксацию в случае изъятия детей из семей без решения суда.

Вместе с тем ЛДПР, КПРФ и ряд депутатов от «Справедливой России» выступили категорически против законопроекта «об экспресс-судах».

Также эксперты высказывались и против инициативы члена Совфеда Елены Мизулиной. Усложнение процедуры изъятия детей из неблагополучных семей может поставить под угрозу их безопасность и лишить государство инструментов воздействия на такие семьи, отмечала и депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина.