Аксайский район, Ростовская область, 16 ноября, 2020, 12:16 — ИА Регнум. На территории одного из частных домовладений в Ростовской области загорелась сауна. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 16 ноября.

ГУ МЧС России по Ростовской области Площадь пожара составила 200 кв. метров

Сообщение о возгорании на хуторе Камышеваха Аксайского района поступило примерно в 11:00 мск. Площадь пожара составляет 200 кв. метров. К тушению привлечено более 50 человек и 16 единиц техники.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.