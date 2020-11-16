Москва, 16 ноября, 2020, 12:16 — ИА Регнум. Авторы двух законопроектов об изъятии детей из семей отзывают свои инициативы, ранее внесенные в Госдуму, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Мизулина

Об отзыве инициатив заявил и депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

«После совместных консультаций, только что принято консолидированное решение: сенатор Мизулина с соавторами, как, со своей стороны, и Крашенинников и Клишас — отзывают свои законопроекты о судебном изъятии детей, ставшие причиной серьёзного волнения родительского и экспертного сообщества», — сообщил Лысаков в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект об отобрании детей в варианте, предложенном депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым («Единая Россия») и членом Совфеда Андреем Клишасом. ЛДПР, КПРФ и ряд депутатов от «Справедливой России» выступили категорически против такого решения и настаивает на существенной доработке законопроекта.

Также эксперты высказывались против и инициативы члена Совфеда Елены Мизулиной. Многие предлагаемые в законопроектах подходы конфликтуют с действующим российским законодательством и с положениями Конвенции ООН о правах ребенка и, соответственно, с принятыми на себя Российской Федерацией обязательствами в рамках Конвенции.

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