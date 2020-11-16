Москва, 16 ноября, 2020, 12:24 — ИА Регнум. На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов с 12 ноября запущена процедура обсуждения текста проекта постановления правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 658 «О централизованных закупках офисного программного обеспечения, программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности».

Иван Шилов ИА REGNUM

Разработчиком проекта нормативного документа является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что предлагаются изменения в действующее Постановление №658 и утвержденные им правила взаимодействия Минцифры РФ с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ), а также взаимодействия Федерального казначейства с ФОИВ и подведомственными им федеральными казенными учреждениями при планировании и осуществлении централизованных закупок программного обеспечения (ПО).

Появлению проекта документа предшествовал анализ постановления №658, проведенный Минцифры России, который выявил факторы, негативно влияющие на его реализацию, в том числе недостаточно эффективный сбор информации о потребности ФОИВ в лицензиях антивирусного и офисного ПО, длительность процесса передачи лицензий ПО в ФОИВ; отсутствие централизованных инструментов мониторинга даты активации и объема использования лицензий ПО на стороне ФОИВ, что привело к сокращению сроков полезного использования ПО.

Текст самого документа, предлагаемого к обсуждению, предусматривает снятие с Минцифры полномочий на планирование и осуществление закупок офисного ПО и ПО в сфере информационной безопасности, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение госконтрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты для ФОИВ, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ.

Основным аргументом для внесения таких изменений является то, что большая часть государственных гражданских служащих ФОИВ начали использовать отечественное ПО, в связи с чем, по мнению авторов проекта постановления, ФОИВ могут осуществлять закупочные процедуры отечественного ПО самостоятельно.

Текст проекта открыт для общественного обсуждения до 26 ноября 2020 года.

В обсуждении нормативного акта могут принять участие все граждане РФ после процедуры регистрации на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.