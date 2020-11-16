Красноярск, 16 ноября, 2020, 12:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 327 человек, за весь период — у 31 553. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в краевом оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Список выздоровевших вырос на 321 фамилию. Всего в регионе выздоровели 24 022 человека.

За все время в Красноярском крае провели 1 560 536 тестов на коронавирус (+15 969 за сутки).

Напомним, по данным краевого управления Роспотребнадзора, за сутки 15 ноября в Красноярском крае было выявлено 328 носителей коронавируса.