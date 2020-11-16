Кострома, 16 ноября, 2020, 12:09 — ИА Регнум. В Костромской области за минувшие сутки SARS-CoV-2 выявили у 139 человек, за этот же период выздоровели 62 больных. Об этом 16 ноября сообщает оперативный штаб по региону.

Согласно данным официальной статистики, число летальных исходов больных с диагнозом COVID-19 в регионе возросло до 172. Очередной жертвой новой инфекции стал мужчина «старше 60 лет».

Число заразившихся SARS-CoV-2 в регионе приближается к 10 тысячам. Так, с начала пандемии в области новую инфекцию выявили у 9466 человек, 65% или 6198 граждан выздоровели. В «коронавирусных» стационарах находятся 733 заражённых, из них с подтверждённым диагнозом COVID-19 — 335 пациентов. Амбулаторное лечение проходят 2761 заражённых.