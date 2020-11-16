Кострома, 16 ноября, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Заместителем губернатора Костромской области по взаимодействию с федеральными органами власти назначен Марат Хасанов. Об этом 16 ноября сообщает администрация региона.

Adm44.ru Марат Хасанов

Марат Хасанов будет руководить Представительством администрации Костромской области при Правительстве Российской Федерации в Москве. В его задачи войдёт взаимодействие с Правительством, Администрацией Президента.

До нового назначения Хасанов работал в филиале крупной тепловой компании «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация», обеспечивая коммуникацию со СМИ, общественниками и властью. С 2017 года занимал должность помощника губернатора Костромской области Сергея Ситникова по СМИ.

Отметим, что с 2012 по 2015 годы Представительство администрации региона при Правительстве РФ возглавлял Евгений Лиштовный, ранее работавший вместе с Ситниковым в Роскомнадзоре.

В 2015 году эту должность получил Юрий Маков, но в 2018 году он сменил направление, став заместителем губернатора по экономике.