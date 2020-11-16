Воронеж, 16 ноября, 2020, 11:57 — ИА Регнум. Приговор в отношении пятерых заключенных, отбывавших наказание на территории Воронежской области, за вовлечение в террористическую деятельность сокамерников и подготовку терактов и покушения на курсантов Военно-воздушной академии им. В. А. Жуковского и Ю. А. Гагарина вынес Второй Западный окружной военный суд. Об этом 16 ноября сообщили в центре общественных связей ФСБ России. Всего обвинение было предъявлено по пяти статьям УК РФ.

(сс) succo Суд

«ФСБ пресечена деятельность террористического сообщества, сформированного в ИК-3 УФСИН России по Воронежской области неоднократно судимыми за тяжкие и особо тяжкие преступления общеуголовного характера», — цитирует ТАСС сообщение.

В частности, следствием и судом была доказан причастность подсудимых к вовлечению в террористическую деятельность заключенных, которые должны были освободиться в 2019—2020 годах. Также доказана причастность членов группировки к подготовке террористических актов, «в том числе подрыва многоквартирного жилого дома в Воронеже, посягательства на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии им. В. А. Жуковского и Ю. А. Гагарина, выпускники которой принимают участие в боевых действиях на территории Сирии», — уточнили в ФСБ.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Воронежской области, суд признал фигурантов дела виновными по пяти статьям УК — ч. 1 ст. 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества»), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта путем совершения взрыва»), ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Склонение лица к совершению преступления, предусмотренного ст. 205.5 УК РФ»), ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Решение суд вынес 13 ноября. Осуждённые приговорены к различным срокам наказания, от 24 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме и в колонии строгого режима.