Москва, 16 ноября, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Правительство России подготовило решения по оптимизации органов исполнительной власти. Об этом 16 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, проанализирована работа федеральных органов исполнительной власти, подведомственных правительству и министерствам.

«Подготовили решения по их оптимизации», — заявил он.