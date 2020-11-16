Москва, 16 ноября, 2020, 11:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал согласие на разработку нового нацпроекта. Об этом 16 ноября сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами Чернышенко доложил о работе по созданию нового национального проекта по внутреннему туризму.

«Президент на прошлой неделе дал согласие на запуск нового нацпроекта», — сказал Чернышенко.