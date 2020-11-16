Москва, 16 ноября, 2020, 11:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал разработку национального проекта в сфере туризма и индустрии гостеприимства. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Из журнальной рекламы Черноморских курортов. 1924 год

Мишустин отметил, что сейчас ситуация в отрасли непростая, при этом «развитие внутреннего туризма остаётся одним из приоритетов правительства».

«Важно, чтобы эта индустрия не просто сохранилась, а активно развивалась. Люди, которые трудятся в ней, могли заниматься любимым делом, помогать не только нашим гражданам, но и людям со всего мира увидеть нашу страну», — сказал глава правительства.