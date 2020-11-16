Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2020, 11:28 — ИА Регнум. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный авиационно-спасательный центр МЧС России» из Ростовской области объявило многомиллионный тендер на капитальный ремонт вертолёта. Итоги аукциона подведут 4 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолёт МЧС

Начальная цена контракта — 781 913 100 рублей. По нему также предусмотрен аванс в размере 30%. При оплате будут задействованы «средства целевой субсидии, предоставленной из федерального бюджета».

"Объектом настоящей закупки является выполнение комплекса работ по капитальному ремонту воздушного судна государственной авиации специального назначения — Ми-26Т бортовой номер RF-32 821 (заводской номер 34 001 212 603) для поддержания лётной годности, технической исправности, увеличения ресурсных показателей планера, трансмиссии, вспомогательной силовой установки, агрегатов, блоков вертолёта», — отмечается в техзадании.

Отмечается, что общий срок ремонта не может превышать 550 дней со дня доставки вертолёта к месту производства. Уточняется, что капремонт воздушного судна проводили дважды. В последний раз в 2008 году. Наработка вертолёта с начала эксплуатации составляет 3342 часа.