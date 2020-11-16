Санкт-Петербург, 16 ноября, 2020, 11:33 — ИА Регнум. Половина Северо-Западного федерального округа показывает худшие показатели по средней заболеваемости COVID-19, чем в среднем по России. Об этом ИА REGNUM сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

ИЦК СЗФО, количество случаев на 100 тыс. населения, на 16.11.20

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К 16 ноября в стране на 100 тыс. населения находят по 1327 зараженных. Но в СЗФО этот показатель выше и равен 1 530,1. Он также увеличился почти на 200 человек за неделю.

Хуже всего дела обстоят в Мурманской области. где на 100 тыс. населения находят больше 3121 зараженного. Превышают общероссийский показатель также Архангельская область (2355), Коми (2057), Карелия (1655), Петербург (1575), Псковская область (1543), Новгородская область (1514).

Остальные регионы округа демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской.

На первом месте по России сейчас Алтай (4423,7), на втором — Ямало-Ненецкий автономный округ (4391,4), на третьем — Калмыкия (3806,1), на четвертом — Магаданская область (3504,8).