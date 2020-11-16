Чебоксары, 16 ноября, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев считает, что уровень воды в чебоксарском водохранилище надо поднимать, так как в отличие от нижегородского проекта строительства низконапорной плотины здесь «больше плюсов» и «научная база» проработана «достаточно основательно». Об этом он заявил в интервью журналистам газеты «Грани».

Cheges.rushydro.ru Чебоксарская ГЭС

Отвечая на вопрос о главном долгострое Чувашии — Чебоксарской ГЭС, которая уже несколько десятков лет эксплуатируется на 63-й отметке вместо проектных 68 метров, руководитель республики отметил, что дискуссия по данному вопросу возобновляется. Олег Николаев, ссылаясь на «информационный поток», отметил, что «не всё еще решено»:

«Ещё идёт дискуссия, строить ли гидронапорную станцию в Нижегородской области, либо все-таки поднять уровень воды до проектной отметки. Очевидно, что больше плюсов в том, чтобы поднять уровень до проектной отметки. Я думаю, это объективно, потому что та научная база, которая обосновывала строительство Чебоксарской ГЭС и соответствующую проектную отметку, была сделана достаточно основательно. Я думаю, что этот вопрос актуален и сегодня. Надеюсь, что в ближайшее время эта тема вернется в рабочую повестку, и мы будем активными участниками этого процесса», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Чебоксарское водохранилище расположено на территории Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл и с 1987 года эксплуатируется на пониженном уровне — на 63-метроой отметке вместо 68 метров. Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъем уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий.

Нижегородские власти заявляют, что единственной альтернативой повышению уровня Чебоксарского водохранилища до проектных 68 метров является проект строительства низконапорного гидроузла. Он позволит решить проблемы с судоходством, затраты оцениваются в 43 млрд рублей. Однако энергетики заявляют, что данный проект только на время отложит системное решение вопроса. Кроме того, проект вызвал массовый протест населения, так как, по мнению активистов и экспертов, грозил экологическими проблемами и затоплением ряда территорий. Помимо этого, в судах рассматриваются споры между заказчиком и проектировщиком.