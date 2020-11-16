Кострома, 16 ноября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Костромские общественники восстановят уникальную городскую остановку, расположенную в областном центре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал активист Илья Конжин.

Эскиз благоустройства остановочного павильона в Костроме

Остановочный павильон на улице Федосеева в Костроме был построен в советские времена. По сведениям городской администрации, это единственная деревянная остановка, сохранившаяся в городе.

«Типовых остановок в Костроме более чем достаточно. Я считаю, что к аутентичным и оригинальным вещам, костромским «изюминкам» нужно относиться бережно. Выглядит остановка, конечно, страшненько — но на самом деле она абсолютно функциональна — даже крыша не течёт, рисков обрушения нет. При должном уходе она простоит годы», — уверен активист.

Деревянную остановку могли снести до конца 2020 года. Мэрия хотела заменить её на типовой павильон из металла и поликарбоната, но в дело вмешались члены сообщества «Кострома. Первый квартал». В ходе переговоров чиновникам и общественникам удалось достичь согласия. К восстановлению старого павильона волонтёры приступят в 2021 году.

«В ближайшее время мы приведём остановку в приемлемый вид — прибьём недостающие доски, почистим. Настоящая реконструкция состоится ориентировочно весной 2021 года. Основная сложность состоит в том, что столбы и нижний ярус павильона «вросли» в асфальт. Вынимать их придётся с отбойниками — а это уже капитальные земельно-строительные работы. Потребуется взаимодействие с дорожниками, но в этом моменте обещала помочь городская администрация. К реконструкции мы приступим весной. Варианта есть два: сделать косметический ремонт, или заменить основания на новые, но оставить крышу. Смотреть будем по факту. В любом случае, оригинальный вид будет сохранён», — добавил Конжин.

Отметим, что в 2020 году в Костроме по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заменили 10 остановок. До конца года типовые комплексы поставят на ещё 4 улицах города.