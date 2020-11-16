Белгород, 16 ноября, 2020, 10:51 — ИА Регнум. Уникальный историко-культурный комплекс «Слобожанщина» открылся в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. Ремесленный парк и музей представляют посетителям жизнь слободы XVII века, рассказывает об особенностях культуры и традиций, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Белгородской области Историко-культурный комплекс «Слобожанщина»

В XVII—XVIII веках Слобожанщина представляла собой крупный историко-географический регион. В современной этнодеревне авторы проекта постарались передать жизнь старинной слободы: построили шесть хат-мазанок, в которых расположились гончарные мастерские, дома бондаря, винокура, маслобойщика, иконописца и мастера лозоплетения. Рядом установили три ветряные мельницы-столбянки. В бывшем здании администрации села расположился музей с пятью залами и кинозал. На открытии комплекса 14 ноября побывали первый заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев и член Совета Федерации ФС РФ Евгений Савченко.

«Мы хотим сохранить память о жизни братского русско-украинского населения Слобожанщины, особенностях самобытной культуры, ремёслах, традициях. Открывая комплекс, мы также продолжаем большую работу по всестороннему развитию Колотиловки. Здесь реализуются важные экономические, инфраструктурные, социальные проекты», — сказал на открытии Денис Буцаев.

Этнодеревню начали строить в 2020 году.

«Я рад, что в течение одного года село Колотиловка, где я закончил семилетку, где работал мой отец, преобразилось на глазах. Это стало возможным благодаря тому, что объединились усилия власти, благотворителей, бизнеса. Второе главное условие — очень правильно поставлена цель. А цель какая? Во всей полноте возродить село», — отметил Евгений Савченко.

В ремесленном парке будут проходить различные мастер-классы.