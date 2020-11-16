Ярославль, 16 ноября, 2020, 10:36 — ИА Регнум. 13 ноября в Ярославле скончалась учитель физики школы № 37 София Либман. Об этом в социальных сетях сообщила директор школы Екатерина Евстратова.

София Либман

62-летняя учительница умерла в клинике для больных COVID-19. По информации ИА REGNUM, у нее было хроническое заболевание сердца. Болеют также члены семьи учительницы.

«Почти 40 лет София Айзиковна отдала служению детям и родной школе. За скупыми строками биографии целая жизнь Человека, Педагога, которому благодарно не одно поколение выпускников», — написала в социальных сетях директор школы № 37 Ярославля Екатерина Евстратова.

Несмотря на случаи заболевания среди педагогов и учеников, с 16 ноября в Ярославле возобновились очные занятия в школах. По информации ИА REGNUM, сейчас в департаменте образования разрабатывают положение об очно-заочной форме обучения, при которой родители могут не отправлять детей в школу. Между тем официально о какой-либо альтернативе очному обучению в связи с распространением коронавируса власти не объявили.

В регионе действует режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, ограничения в работе общепита и масочный режим. Власти просят жителей соблюдать правила гигиены и другие ограничения, направленные на предотвращение распространения эпидемии.