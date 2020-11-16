Кострома, 16 ноября, 2020, 10:29 — ИА Регнум. В департаменте здравоохранения Костромской области объяснили причины и механизм расчёта надбавок, которые сотрудники получат за работу в сложных и напряжённых условиях пандемии.

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В в официальном комментарии, поступившем в редакцию ИА REGNUM, сообщается, что оклады заместителей директора департамента составляют около 8 тысяч рублей, оклады начальников отделов, консультантов и главных специалистов-экспертов департамента варьируются от 5 до 6,8 тысяч рублей. При этом, чиновники «вынуждены работать по 24 часа в сутки», посещая «красную зону» для больных COVID-19. Размер надбавок составит от 50% до 200% от оклада, что в денежном выражении — от 2,5 до 16 тысяч рублей.

«Сотрудники департамента посещают «красную зону», проводят в ней проверочные мероприятия, чтобы понимать, грамотно ли оказывается помощь людям, что необходимо менять в логистике и схеме работы с больными. Более 50% сотрудников либо переболели, либо болеют коронавирусом, из-за напряженного характера работы из департамента уходят сотрудники. Соответственно, нагрузка на оставшихся выросла как минимум вдвое. Чтобы поддержать работников, которые сегодня трудятся в особом напряжении и в особых условиях, сохранить кадровый состав, принято решение об установлении для части сотрудников надбавки. В денежном выражении это от 2,5 до 16 тысяч рублей»

Также уточняется, что надбавки будут выплачиваться соразмерно «вкладу каждого сотрудника в выполнение общего объема работы» и не повлекут увеличения фонда оплаты труда.

«Решение о размере надбавки принимается с учетом вклада каждого сотрудника в выполнение общего объема работы. Выплаты будут произведены за счет экономии фонда оплаты труда, за счёт большого количества свободных вакансий — из-за напряженного характера работы из департамента уходят сотрудники. Увеличения фонда оплаты труда не произойдет»

Отметим, что новость о поощрительных выплатах стала предметом весьма бурной дискуссии в социальных сетях и Telegram-каналах.