Санкт-Петербург, 16 ноября, 2020, 10:32 — ИА Регнум. В Петербурге власти запустили флешмоб о коронавирусе, который должен продлиться до конца года. Как сообщили ИА REGNUM в комитете по образованию, акция называется «Питер носит маски».

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в метро Петербурга

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Чиновники надеются с помощью акции «информировать петербуржцев о мерах безопасности в период распространения» коронавируса. Флешмоб организовал Центр регионального и международного сотрудничества при поддержке комитета.

Суть в том, чтобы школы и другие организации опубликовали на своих официальных сайтах и в соцсетях сведения о необходимости соблюдения социальной дистанции и ношении масок.

«Сегодня как никогда важно объединиться ради общей цели — как можно скорее восстановить привычный образ жизни. Приглашаем петербуржцев поддержать акцию «Питер носит маски» и также опубликовать информацию о ее проведении на сайтах и в социальных сетях. К акции могут присоединиться как отдельные горожане, так и целые организации. В социальных сетях необходимо использовать хештег #ПитерНоситМаски», — заявили в комитете по образованию.

Информационные материалы для участия в акции опубликованы в издании «Дайджест петербургского образования».

Добавим, за нарушение масочного режима в транспорте или общественных местах горожанам может грозить штраф до 4 тыс. рублей, хотя петербуржцы неоднократно жаловались, что не видят значительного контроля за соблюдением режима со стороны властей. В городе ежедневно находят свыше около двух тысяч новых случаев заражения.