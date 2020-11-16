Чита, 16 ноября, 2020, 10:13 — ИА Регнум. В связи со взрывным распространением коронавируса в Забайкальском крае введены новые режимы работы крупных торговых объектов. Как поясняет сегодня, 16 ноября, пресс-служба забайкальского губернатора, все они направлены на то, чтобы снизить количество одновременно находящихся в них людей и ограничить нахождение несовершеннолетних без родителей.

Александр Куликов ИА REGNUM Мировая пандемия

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Также решено усилить контроль за соблюдением режима изоляции среди забайкальцев в возрасте старше 65 лет. Теперь они могут посещать магазины и аптеки, заведения сферы услуг в первые три часа после их открытия.

Собственникам торговых центров, торговых комплексов, рынков предписано ограничить доступ к сетям Wi-Fi. Кроме того, с 14 ноября по 1 декабря 2020 года находиться в детских игровых комнатах может один человек на четыре квадратных метра свободной площади детской игровой комнаты.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 ноября общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкалье составляет уже 15 752 человека, причём рекордные 266 из них добавились только за последние сутки.