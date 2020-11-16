Ярославль, 16 ноября, 2020, 09:44 — ИА Регнум. В исправительной колонии №1 Ярославля погиб известный предприниматель Владимир Руденко. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Yarnews.net Владимир Руденко

Руденко выпал из окна второго этажа. По факту гибели человека проводится проверка, сообщили в прокуратуре Ярославской области.

«На место происшествия незамедлительно выехали помощник прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний и ярославский прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокурором области Дмитрием Поповым на контроль», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Владимир Руденко являлся директором ряда компаний, которые занимались поставкой питания в школы, больницы и другие социальные учреждения региона. Наиболее крупным из них являлось ООО «Комбинат социального питания». Руденко был осуждён по уголовному делу, связанному с поставкой питания в психиатрическую больницу. По контракту фирма «Корпоративный кейтеринг» должна была добавлять в питание белковую смесь, но следствие и суд установили, что в 2015—2017 годах смесь не добавлялась, а деньги были похищены. Предпринимателя приговорили к трём с половиной годам лишения свободы.

Сам Руденко был не согласен с обвинением, он считал, что дело инициировано компанией — поставщиком смеси, которая являлась монополистом на этом рынке. Компании, в которых работал Владимир Руденко, были связаны с семьей бывшего губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова.

Колония №1, где погиб бизнесмен, в последнее время является источником скандалов. Именно там сотрудники колонии избивали осуждённого Евгения Макарова, видео избиений которого вызвало большой общественный резонанс и уголовное дело в отношении сотрудников исправительного учреждения.