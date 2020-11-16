Майкоп, 16 ноября, 2020, 09:04 — ИА Регнум. В Республике Адыгея дорожат уникальными природными ресурсами и поэтому в полной мере используют возможности национального проекта «Экология». Об этом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе рабочей встречи с заместителем председателя РФ Викторией Абрамченко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА. На встрече вопросы экологии, охраны окружающей среды, лесопользования, обращения с ТКО, а также развитие АПК.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Дом Правительства РФ

Глава региона сообщил о ходе реализации в регионе национального проекта «Экология», мероприятий по сохранению природного богатства республики. В 2020 году на реализацию нацпроекта «Экология» в республике направлено 97,62 млн рублей. Планируется, что до конца ноября они будут полностью освоены. Завершается строительство двух объектов для модернизации систем водоснабжения, решаются вопросы развития комплексной системы обращения с ТКО. Серьезное внимание уделяется сохранению водных ресурсов, реализации мероприятий на гидротехнических сооружениях и реках республики. Полностью освоены средства и закуплена необходимая для республики лесопожарная техника и оборудование. Успешно пройден пожароопасный сезон. За девять месяцев 2020 года индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева показывают рост.

Глава Адыгеи поднял вопрос сохранения самшита колхидского: сегодня из-за распространения самшитовой огневки на территории России только в Адыгее сохранилось два участка естественного произрастания этого реликтового растения. В результате комплекса мер удалось сохранить генетический вид, и сейчас в республике самшит произрастает в естественных условиях на 4,5 га. Самшитовой огневки не выявлено, но работа по сохранению реликтового растения продолжается. Также в регионе обеспокоены угрозой распространения дубового клопа-кружевницы, который повреждает дубовые насаждения. Глава Адыгеи выступил с инициативой внесения изменений в федеральные законодательные и нормативные правовые акты для организации эффективной борьбы с вредителем и предотвращения гибели дубовых лесов.

«Адыгея является одним из экологически чистых регионов. Чистый воздух, вода, горные ландшафты и леса, которые занимают существенную территорию республики, привлекают большое число туристов. Мы дорожим нашими уникальными природными ресурсами и серьезное внимание уделяем их сохранению. Для этого в полной мере используем возможности нацпроекта «Экология». Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку федерального центра в реализации важных программ и проектов по охране окружающей среды», — сказал Мурат Кумпилов.

Также на встрече обсуждались вопросы государственной политики в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе в сфере виноградарства. В 2020 году в республике намолочено 735,9 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Из них валовой сбор озимых зерновых составил 553 тыс. тонн, это на 15% выше объема 2019 года и является лучшим показателем в истории Адыгеи. За 9 месяцев 2020 года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 20,9 млрд рублей или 106,1% к аналогичному периоду прошлого года, объем отгруженной пищевой продукции в действующих ценах составил 19 млрд рублей или 119,6% к аналогичному периоду прошлого года. Индекс производства пищевых продуктов в сопоставимых ценах составил 114,8%. В республике активно развивается садоводство по интенсивной технологии, уделяется большое значение и развитию виноградарства. В 2020 году валовый сбор составил 130 тонн винограда сортов «Каберне» и «Мерло». С 2021 года виноградарство будет входить в перечень приоритетных направлений развития АПК республики, и регион рассчитывает получить государственную поддержку из федерального бюджета на дальнейшее увеличение площадей виноградников и развитие виноделия.

Работа в рамках нацпроекта «Экология» в Адыгее и другие направления, которые обсуждены на встрече, получили поддержку вице-премьера, по задачам региона, для решения которых необходима федеральная поддержка и финансирование, будут даны соответствующие поручения руководителям заинтересованных ведомств Правительства РФ.