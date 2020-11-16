Москва, 16 ноября, 2020, 08:18 — ИА Регнум. Торги по нефти 13 ноября завершились снижением. Нефть марки Brent подешевела на 1,44%, до $42,68 за баррель. Цена снизилась на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу быстрого распространения коронавируса и слабого мирового спроса на энергоносители, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Число заразившихся коронавирусом стремительно растет почти во всех странах и приближается к отметке 55 млн человек. Власти вводят новые ограничительные меры, чтобы остановить распространение вируса. В США впервые было зарегистрировано более 180 тыс. новых случаев заражения.

Отчет Baker Hughes показал, что за минувшую неделю число буровых на нефть выросло на десять единиц, до 236 шт., на газ — на две единицы, до 73 шт. Общее число буровых увеличилось на 12 единиц, до 312 шт.

Сегодня, 16 ноября, на торгах в Азии доллар подешевел к основным валютам. Нефть Brent подорожала на 1%, до $43,13.

Позитив на рынках исходит от ожиданий того, что производитель лекарств Moderna объявит о положительных результатах своей вакцины против коронавируса на этой неделе.

Покупатели почти полностью перекрыли потери 13 ноября. Если положительная динамика сохранится на торгах в Европе, то можно рискнуть рассмотреть повышение цены на Brent до уровня $43,85 за баррель. Пробой $42,60 откроет продавцам дорогу к $41,70.

Читайте также: Нефть Brent подешевела до $43, WTI опустилась ниже $41 за баррель