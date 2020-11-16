Улан-Удэ, 16 ноября, 2020, 08:17 — ИА Регнум. Власти Бурятии через две недели не намерены продлевать ограничения из-за коронавируса, введённые в субботу, 14 ноября. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов в интервью местным СМИ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Он напомнил, что инкубационный период коронавируса длится две недели. Поэтому в настоящее время необходимо сбить волну — максимально разобщить людей, снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования.

«Нам надо переломить рост заболеваемости в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится. Мы не намерены продлевать ограничения более чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми. Здесь уже вопрос не только системы здравоохранения», — отметил глава.

Новые меры он назвал вынужденными в связи с перегруженностью системы здравоохранения. Так, для лечения больных в регионе задействованы частные гостиницы. При этом к настоящему времени скопилось более 25 тыс. необследованных проб.

«Мы понимаем, что если сейчас у нас они перегорят, медицинские работники, их некем будет заменить. Некому будет лечить. Нам нужно не надорвать совсем наших врачей», — добавил Алексей Цыденов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно решению оперативного штаба, с 16 ноября в регионе на две недели приостанавливается работа предприятий общественного питания, торговых и развлекательных центров, фитнес-клубов и других подобных заведений.