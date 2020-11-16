Москва, 16 ноября, 2020, 08:11 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам 13 ноября открылись ростом, но на фоне снижения цен на нефть рубль был вынужден закрыться в минусе перед выходными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Цена на нефть Brent снизилась на 1,44%, до $42,68 за баррель. Снижению котировок способствовало сохраняющееся беспокойство по поводу слабого мирового спроса на нефть из-за новой волны коронавируса.

Завершились торги по рублю снижением. Рубль больше подешевел к единой валюте и фунту на фоне ослабления доллара на Форекс. Пара доллар/рубль выросла на 0,02%, до 77,38 руб., евро/рубль — на 0,35%, до 91,58 руб., фунт/рубль — на 102 руб.

Число заразившихся коронавирусом стремительно растет почти во всех странах. Власти вводят новые ограничительные меры, чтобы остановить распространение.

В США впервые было зарегистрировано более 180 тыс. новых случаев заражения. Надежды на вакцину от COVID-19 сдерживают падение цен на нефть, а также ослабление рубля.

Сегодня, 16 ноября, на торгах в Азии доллар подешевел к основным валютам. Нефть подорожала на 1%, до $43,13.

Позитив на рынках исходит от ожиданий того, что производитель лекарств Moderna объявит о положительных результатах своей вакцины против коронавируса на этой неделе.

Если рост нефтяных котировок продолжится на европейской сессии, то рубль перейдет в наступление. Ближайшим целевым уровнем выступит 75,60, промежуточным — 76,30 руб. На этой неделе рубль получит поддержку от налогового периода.

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