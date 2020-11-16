Санкт-Петербург, 16 ноября, 2020, 08:06 — ИА Регнум. На дорогах Санкт-Петербурга в понедельник, 16 ноября, ожидается гололедица, предупредили жителей города в региональном гидрометцентре. Несмотря на этот явный признак приближающейся зимы, погода в Северной столице остается более тёплой, чем это обычно бывает в середине ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение на мосту Бетанкура в Петербурге

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, к Петербургу с северо-запада приближается теплый атмосферный фронт.

«Его стараниями ожидается облачная погода, но пока без существенных осадков. Температурный фон продолжит немного превышать норму середины ноября», — пояснил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге днем составит +1… +3 градуса, в Ленинградской области −1… +4 градуса. Ветер южный 4−9 м/с, порывистый. Атмосферное давление — 768 мм рт. ст., что выше нормы.

«Ночью и утром на дорогах местами гололедица», — напомнили, в свою очередь, петербуржцам и жителям Ленинградской области в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».