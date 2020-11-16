Чита, 16 ноября, 2020, 08:00 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, решили ограничить предоставление некоторых медицинских услуг. Как сообщает сегодня, 16 ноября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя главы региона Аягмы Ванчиковой, с 16 ноября временно отменены диспансеризация населения, а также профилактические осмотры.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница

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"Мера вводится в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения нового COVID-19», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологической ситуации в Забайкалье остается достаточно напряженный. По состоянию на 16 ноября из общего числа пациентов моногоспиталей 135 находятся в тяжелом состоянии, 70 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.