Москва, 16 ноября, 2020, 07:32 — ИА Регнум. У России под боком созревает союз Турции и Украины, направленный против России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

По словам Кургиняна, Россию полностью устраивала кемалистская Турция, пусть даже сколь угодно прозападная, поскольку она не претендовала на расширение и не претендовала на создание Турана — тюркского объединения в том числе за счет тюркских народов, проживающих на территории России. Теперь же ситуация изменилась в корне.

«Украина поехала перенимать турецкий опыт. Диалог между турецкими и украинскими военными усилился, готовьтесь к чему-то в Донбассе. Если Турция заявляет всерьез о неоосманизме и пантюркизме, первая территория — Крым, следующая территория — Северный Кавказ, дальше — Поволжье. Дальше уже вопрос о том, когда они вспомнят, чья была Бессарабия. Вот когда это полностью оформится всерьез, мы окажемся перед очень крупной угрозой. И она прямо формируется день ото дня», — заявил Кургинян.

Он также добавил, что не замечать этого процесса уже просто невозможно. Действительность же такова, что всё это не пустые слова, а реальность. Непрерывно бывший посол Великобритании в Турции Ричард Мур, который сейчас возглавил MI6, напрямую подталкивает президента Турции Реджепа Эрдогана продолжать свой курс на неоосманизм.

«Теперь союз Украины с Турцией на подходе. Прямо и нагло говорится о том, что столкновение Азербайджана и Армении — это изучают опыт, чтобы потом развернуть его против Донецка, прямо и нагло говорится о том, что нужно то же самое делать с беспилотниками. Мы что, хотим этого не слышать? Это новая абсолютно реальность, на которую надо ответить. И в этом смысле события в Армении представляют достаточно серьезный геополитический интерес, потому что армянский народ все-таки разгорелся», — заявил Кургинян.