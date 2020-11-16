Назревает союз Украины и Турции на уничтожение России — Кургинян
Москва, 16 ноября, 2020, 07:32 — ИА Регнум. У России под боком созревает союз Турции и Украины, направленный против России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам Кургиняна, Россию полностью устраивала кемалистская Турция, пусть даже сколь угодно прозападная, поскольку она не претендовала на расширение и не претендовала на создание Турана — тюркского объединения в том числе за счет тюркских народов, проживающих на территории России. Теперь же ситуация изменилась в корне.
Он также добавил, что не замечать этого процесса уже просто невозможно. Действительность же такова, что всё это не пустые слова, а реальность. Непрерывно бывший посол Великобритании в Турции Ричард Мур, который сейчас возглавил MI6, напрямую подталкивает президента Турции Реджепа Эрдогана продолжать свой курс на неоосманизм.