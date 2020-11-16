Оренбург, 16 ноября, 2020, 08:05 — ИА Регнум. Оренбургский проект создания Многофункционального молодёжного центра получил высокую оценку на форуме «Сильные идеи для нового времени» и вошел в ТОП-100 идей по рейтингу общественной поддержки на платформе АСИ. О проекте и результатах реализации в интервью ИА REGNUM рассказал автор — директор государственного автономного учреждения Оренбургской области «Региональное агентство молодёжных программ и проектов» Сергей Дужников.

Из личного архива Директор государственного автономного учреждения Оренбургской области «Региональное агентство молодёжных программ и проектов» Сергей Дужников

ИАREGNUM: Проект создания молодёжного центра вошёл в топ-100 идейпо рейтингу общественной поддержки на платформе АСИ в рамках форума «Сильные идеи нового времени», что даст победа для развития этого проекта? В чем смысл заявленной идеи?

Мы своим проектом показали, что такой формат молодёжного центра нужен и в небольших городах. И посыл был именно таким, и нас поддержала страна — третье место в листе общественной поддержки.

Основный смысл — обратить внимание на креативные инфраструктурные проекты, в которых хочется работать современному молодому человеку. На данный момент подобных площадок, таких как Многофункциональный молодёжный центр «Молодёжь Оренбуржья», в нашем регионе нет. Но совершенно точно есть потребность в их создании в каждом муниципальном образовании.

ИАREGNUM: Проект начал реализовываться в Оренбурге в сентябре. Какие на сегодняшний день результаты?

Многофункциональный молодёжный центр стразу же стал точкой притяжения представителей молодежных и добровольческих некоммерческих организаций, студенчества, работающей молодёжи, предпринимателей. Здесь выстраиваются партнёрские взаимоотношения между молодыми людьми различных категорий, и это главное.

С октября на базе Многофункционального молодёжного центра действует «проектный офис». Главная задача объединения — обучение молодых людей региона созданию и реализации социальных проектов. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, консультации «проектного офиса» проходят в онлайн-формате. За помощью в написании социальных проектов обратились более 100 молодых людей из различных муниципальных образований Оренбургской области. Все они представят свои проекты на конкурс молодёжных проектов в рамках регионального молодежного форума «Рифей». Форум пройдет также в онлайн-формате с 16 по 21 ноября.

Со дня открытия на базе Многофункционального молодёжного центра благодаря цифровым технологиям и современному материально-техническому оснащению удалось провести около 30 мероприятий в офлайн‑ и онлайн-форматах. В общей сложности в них приняли участие около 60 тысяч молодых людей.

С 25 по 27 сентября в онлайн-формате состоялся Форум молодых семей «Молодая семья Оренбуржья — 2020», который объединил свыше 13 тысяч оренбуржцев.

В онлайн-формате с 6 по 8 ноября состоялся региональный молодёжный инклюзивный форум «Преодоление». Свыше 14 тысяч пользователей социальных сетей из Оренбургской и других областей смотрели трансляции, из них 350 человек стали участниками события и более 11 тысяч присоединились в качестве зрителей.

С 11 по 15 ноября также в режиме онлайн состоялся областной форум команд добровольцев «Лучшие из лучших». В общей сложности трансляции посмотрели более 18 тысяч зрителей.

Интеллектуальная олимпиада «IQ ПФО» среди студентов в онлайн-формате также прошла на базе Многофункционального молодёжного центра 30 и 31 октября. Сборная команда Оренбургской области представляла регион на уровне Приволжского федерального округа.

26 сентября состоялся литературный вечер «Новые громкие» в рамках Восьмого Всероссийского семинара-совещания молодых писателей «Мы выросли в России». Участниками мероприятия стали молодые авторы и семинаристы из литературных объединений 27 регионов России.

5 ноября в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с героями» активисты молодёжных общественных организаций встретились с депутатом Государственной думы Российской Федерации, Героем России, летчиком-космонавтом Романом Романенко.

На базе Многофункционального молодёжного центра «Молодежь Оренбуржья» 5 октября 2020 года возобновлена работа регионального волонтёрского штаба Общероссийской акции «#МыВместе» по оказанию помощи пожилым людям старше 65 лет.

ИАREGNUM: Есть ли у Вас опыт реализации других молодёжных проектов? Каких?

Главный проект, который подвигнул на создание центра, — Международный молодёжный форум «Евразия Global». Мероприятие проводится в Оренбурге уже пять лет, и все эти годы я принимаю участие в его организации. Еще один значимый проект — это региональный форум «Молодёжный ПолитКонвент — 2020». Также можно выделить Школу антикризисного менеджмента, которая была реализована совместно с Оренбургским филиалом РАНХиГС и стала одной из отправных точек создания центра. Именно здесь группой участников был разработан и представлен инфраструктурный проект «Кластер «А». Все эти проекты показали, что сегодня молодёжи Оренбуржья не хватает современной инфраструктуры, в которой хочется творить новое, искать партнеров и поддержку.

Благодаря команде Многофункционального молодёжного центра новое дыхание получит и главный региональный форум для молодёжи «Рифей», который стартует с 16 ноября в режиме онлайн.

Напомним, в Оренбурге на базе молл «Армада» в сентябре 2020 года в рамках V Международного молодежного форума «Евразия Global» состоялось открытие многофункционального молодёжного центра «Молодёжь Оренбуржья». Во время форума центр «Молодёжь Оренбуржья» получил от губернатора на развитие 1 млн рублей.

Многофункциональный молодёжный центр — это креативное молодёжное пространство для реализации основных направлений деятельности государственной молодёжной политики. Единая информационно-коммуникационная площадка функционирует в формате open-space и доступна каждому молодому человеку. В молодёжном центре предусмотрено несколько зон: коворкинг-зона, зона коммуникаций и групповой работы, «проектный офис», медиастудия, мини-сцена, зона равных возможностей, интерактивное пространство, пространство для работы специалистов Многофункционального молодёжного центра.