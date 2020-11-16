Пекин, 16 ноября, 2020, 04:44 — ИА Регнум. Из больниц Китая выписано еще 19 человек, переболевших COVID-19, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 374 пациента продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны с диагнозом COVID-19. Общее число выписанных пациентов, переболевших опасной инфекцией, достигло 81 338 человек.

С начала эпидемии в Китае было выявлено 86 436 случаев заболевания COVID-19, из которых 4634 оказались смертельными.