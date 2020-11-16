Симферополь, 16 ноября, 2020, 03:56 — ИА Регнум. Арбитраж Крыма 1 декабря 2020 года начнёт рассматривать многомиллионный иск дистрибьютора лекарств от COVID-19 — ООО «Биотэк» к государственному унитарному предприятию «Крым-Фармация». Речь идёт о сумме более 146 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Иск поступил в суд 9 ноября, а 10 ноября его принял к производству судья Лукачев. В деле речь идёт «о взыскании задолженности за нарушение условий договоров поставки в размере 143 409 248,63 рубля, неустойки в размере 2 835 209,25 рубля».

"Кроме того, истец просит взыскать с ответчика расходы, связанные с оплатой государственной пошлины, в размере 200 000 рублей», — отмечается в определении суда.

Подробности спора пока неизвестны. Компания-истец неоднократно выступала поставщиком лекарств для ГУП. Общая сумма контрактов, по открытым данным, превышает 800 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Биотэк», которая входит в группу, созданную экс-сенатором от Пензенской области Борисом Шпигелем, является дистрибьютором «Авифавира» и «Арепливира» — лекарств от COVID-19.