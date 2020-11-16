Каракас, 16 ноября, 2020, 03:43 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил желание в ближайшее время приехать в Москву и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе выступления по государственному телевидению.

Hugoshi Николас Мадуро

«Я надеюсь очень скоро отправиться в Москву, чтобы встретиться с нашим братом Владимиром Путиным», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес заявила о грядущем визите президента страны Николаса Мадуро в Россию. По ее словам, встреча венесуэльского лидера с президентом России Владимиром Путиным может состояться в декабре 2020 года.