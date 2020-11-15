Киев, 16 ноября, 2020, 00:08 — ИА Регнум. Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, по данным экзитпола, побеждает своего соперника, депутата Рады Николая Скорика во втором туре выборов мэра Одессы.

Truhanov.od.ua Геннадий Труханов

Данные экзитпола вечером 15 ноября обнародовал Киевский международный институт социологических исследований (КМИС).

Согласно полученным данным, за действующего мэра Геннадия Труханова отдали свои голоса 56,7% одесситов, в то время как за Николая Скорика — 40,9%.Таким образом, разрыв между кандидатами увеличивается, констатируют социологи. Сообщается, что независимо от предпочтений в победу Труханова верят 65,7%. В победу Скорика — 33,6%.Всего в исследовании приняли участие 2126 респондентов. Погрешность исследования не превышает 3−4%.

ИА REGNUM напоминает, что 15 ноября в ряде областных центров Украины прошел второй тур местных выборов.