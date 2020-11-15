Стамбул, Турция, 15 ноября, 2020, 23:51 — ИА Регнум. Сборная России по футболу, уступившая команде Турции в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги наций, выглядела достойно. Об этом, как передает ТАСС, рассказал 15 ноября главный тренер российской сборной Станислав Черчесов на пресс-конференции.

Екатерина Лаут Станислав Черчесов

По его словам, определяющую роль в матче сыграла фаза в пять-десять минут, когда футболисты сборной России пропустили два мяча.

«А так, даже играя вдесятером, команда (сборная России — прим. ИА REGNUM) выглядела достойно против хорошей турецкой сборной», — отметил Черчесов.

Как передавало ИА REGNUM, 15 ноября сборная Турции по футболу обыграла команду России в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и завершилась со счетом 2:3.

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