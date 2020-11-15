Кишинёв, 15 ноября, 2020, 22:56 — ИА Регнум. В Молдавии к 22:50 мск явка во втором туре выборов президента составила 52,67%. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщается на сайте Центризбиркома (ЦИК) страны.

Socialistii.md На избирательном участке. Молдавия

В сообщении отмечается, что всего в стране в голосовании успели принять участие более 1,64 млн человек, 45,67% из которых — мужчины, 54,33% — женщины.

Как передавало ИА REGNUM, 15 ноября зампредседателя ЦИК Молдавии Владимир Шарбан заявил, что система подсчета голосов ЦИК Молдавии во время второго тура выборов главы государства несколько раз подвергалась кибератакам.

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