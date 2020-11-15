Лос-Анджелес, США, 15 ноября, 2020, 22:52 — ИА Регнум. В сеть выложили кадр из фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера с актрисой Галь Гадот. Изображение было опубликовано 15 ноября на портале Screen Rant.

Gage Skidmore Галь Гадот

На фотографии актриса запечатлена в образе Чудо-женщины. Поклонники киновселенной DC могут видеть, что она позирует на фоне бэтмобиля (специального автомобиля Бэтмена). Фотографию в сеть выложил участник проекта Фабиан Вагнер.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Вагнер выложил в сеть фотографию с дополнительных съёмок «Лиги справедливости». Поклонники предположили, что на ней запечатлён момент создания сцены смерти матери Киборга (Виктора Стоуна), роль которого исполнит Рэй Фишер.