Лима, 15 ноября, 2020, 21:36 — ИА Регнум. Принявший 10 ноября присягу президент Перу Мануэль Мерино в своём видеообращении к нации заявил об уходе в отставку.

Congreso de la República del Perú Мануэль Мерино

«В этот момент, когда Перу проходит через один из крупнейших политических кризисов, хочу довести до сведения всей страны, что подаю заявление об отставке», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Конгресс Перу вынес импичмент президенту страны Мартину Вискарре. Он решил не оспаривать решение парламента и согласился уйти в отставку.

Временным президентом Перу стал глава Конгресса Мануэль Мерино. В своей речи Мерино пообещал провести выборы в апреле 2021 года.

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