Москва, 15 ноября, 2020, 21:22 — ИА Регнум. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что численность аппарата госкорпорации сокращена на 100 человек.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15−20% раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на сто человек сокращен аппарат госкорпорации», — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что сейчас идёт сокращение аппарата Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) со 100 до 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ОРКК — предприятие, единственным владельцем которого является государственная корпорация «Роскосмос». Оно является центром компетенций по диверсификации ракетно-космической отрасли.

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