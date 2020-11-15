Ереван, 15 ноября, 2020, 21:00 — ИА Регнум. В Армении освободили из зала суда бывшего главу Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, который был задержан по подозрению в покушении на премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В суде

«Меня хотят отстранить от политических процессов. В 23:30 (22:30 мск) я еще раз вернусь в суд, потому что остались кое-какие формальности», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября бывший глава службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян был задержан по обвинению в подготовке покушения на премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Отметим, в ходе акций протеста в Армении были арестованы многие известные политики страны, в частности лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, глава партии «Родина» Артур Ванецян и другие.